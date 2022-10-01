Bakan Özer'den şaşırtan açıklama: Okullarımıza gönderdik yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullara 3 milyar 900 milyon lira para gönderdiklerini bunun 1 milyar 400 milyonunun hesaplarda durduğunu belirterek "Garip olan şey şu: Bazı okul yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar. Muhtemelen haberleri yok" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri"nde bir konuşma yaptı. Şu ana kadar okullara 3 milyar 900 milyon lira para gönderdiklerini belirten Bakan Özer şunları kaydetti:

"Okullarımıza şu ana kadar kullandığı para miktarı 2,5 milyar. 1 milyar 400 milyon hala hesaplarda kıymetli okul yöneticilerimizin kullanmasını bekliyor. Garip olan şey şu: Bazı okul yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar. Muhtemelen haberleri yok.

"Bizi boşu boşuna uğraştırmayın"

Onun için okullarınıza gittiğiniz zaman söyleyin 'Bakanlık para göndermiş, o paraya kırtasiye malzemesi alın, bizi boşu boşuna uğraştırmayın, temizlik malzemesini alın, küçük onarımları yapın.' diye. Arkadaşlar bizim bütçeyle ilgili Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.