Meteoroloji uzmanı 'son 38 saat' diyerek uyardı! Son demler yaşanıyor çok fena geliyor hazır olun!
Hava sıcaklıkları bunaltıyor ama sıcakların arkası fena... Ekim ayının ilk haftası ile birlikte soğuklar ve yağış geliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılar yaptı ve "6 Ekim'de serinleme Tüm Türkiye'ye yayılmaya başlıyor. Süpürge gibi sıcağı süpürecek." dedi.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında sıcaklar dikkat çekiyor. Bugün de yurtta güneşli bir hava hakim... Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten yağışlı dönemin başlayacağını duyurdu ve dikkat çeken uyarılar yaptı. Ökten'in paylaşımları şöyle:
-6 Ekim'de serinleme Tüm Türkiye'ye yayılmaya başlıyor. Süpürge gibi sıcağı süpürecek. Geceler git gide daha da soğuyacak. Yağışlı dönem de başlıyor...
-Havalar artık hep Sonbahar modunda olacak. Ufukta ısınma görünmüyor. Marmara için 2 Ekim öğleden sonrası itibariyle, Tüm Türkiye için 7 Ekim itibariyle sıcaklar sona eriyor...
-Az kaldı İstanbul. Son 38 saat. Ondan sonra ferahlayacağız. Artık bunalma yok. Rüzgar hep kuzeyden püfür püfür esecek.