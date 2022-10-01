Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un sevgililik sözlemesine şok şaşıracaksınız!

Şarkıcı Emre Altuğ ve manken Çağla Şıkel 2008 yılında dünyaevine girmişti. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ise boşanmıştı. Yıllar sonra ikili arasında çocuklarının iyiliği için yaptıkları bir sözleşme ortaya çıktı. Sözleşmedeki tazminat detayı da ise dikkatlerden kaçmadı.

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Şarkıcı Emre Altuğ ve manken Çağla Şıkel 2008 yılında dünya evine girmişti. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ise boşanmıştı. Yıllar sonra Altuğ ve Şıkel’in boşanmadan çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme’ sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıktı.

Sözleşmedeki tazminat detayı da ise dikkatlerden kaçmadı.

''ÇAĞLA İLE ARAMIZ HİÇ BOZULMADI. BİRBİRİMİZİ İNSAN OLARAK ÇOK SEVİYORUZ''

Emre Altuğ biten evliliklerinin ardından ''Biz çok çaba sarf ettik ve çok özel davranıyoruz. Hem anne hem baba bakımından şanslılar. Büyüklerin yaptıklarının sonuçlarını çocuklar ödememeli. Çağla ile hiçbir zaman aramız bozulmadı. Hep çocukları düşünerek adımlar attık.'' ifadelerinde bulunmuştu.

''Çocuklarımın annesi, çok kıymetli, değerli. Çok seviyoruz biz zaten insan olarak birbirimizi. Ki geçmişte de güçlü duygular yaşadığım kişi, aşık olduğum kadın. O bambaşka bir yerde benim için. Çok iyi bir anne, dost, arkadaş. Kendisine çok saygı duyuyorum. Bugüne kadar birbirimizi hiç kırmadık. Boşanırken bile insani egomuzu bir yana bıraktık.'' diyerek Çağla Şıkel'le aralarında husumet olmadığı ve dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

İkilinin boşanmalarının ardından çocuklarını düşünerek yaptıkları bir sözleşme ortaya çıktı.

Sevgililerle poz vermek yok

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un, bugüne kadar sevgilileriyle poz vermemelerinin sebebi öğrenildi. Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan çiftin, boşandıktan sonra oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi.

Anlaşmaya uymayan tazminat ödeyecek

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel’in yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği iddia edildi. Sözleşme imzaladıkları söylenen ikilinin, boşandıktan sonra basına yeni sevgilileriyle karelerinin yansımaması ise dikkat çekti.

Emre Altuğ'un eski röportajlarında ''Çağla Hanım da siz de boşandıktan sonra başka isimlerle pek anılmadınız'' ifadesine verdiği cevap da hatırlatıldı:

''Herkesin hayatında biri olabilir, önemli olan onu nasıl yaşadığındır. Benim Çağla'ya karışma hakkım yok, o zaten bilinçli, örnek bir anne. Ben de aman illa biri olsun diye çaba sarf etmedim. Bu işler kader kısmet biraz da.''