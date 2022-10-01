Demir eksikliğiniz varsa sakın yemeyin aman dikkat! Bunları yapmayın...

Demir eksikliği, diğer adıyla kansızlık vücudu hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Demir eksikliği başta kalp hastalıkları olmak üzere bir çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu demiri karşılayamaması sonucu demir eksikliği ortaya çıkar. Beslenme rutinimize bazı yiyecekleri ekleyerek hastalıklardan korunmak mümkün.

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Demir eksikliği başta kalp hastalıkları olmak üzere bağışıklık sisteminde zayıflamaya yol açıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu demiri karşılayamaması sonucu demir eksikliği ortaya çıkar. Beslenme rutinimize demir bakımından zengin yiyecekleri ekleyerek hastalıklardan korunmak mümkün.

Demir eksikliği neden olur?

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir.

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır.

Demir eksikliği belirtileri

Demir eksikliğini erken aşamada fark etmek zordur. Vücut bir süre boyunca demir eksikliğini kompanse ederek kansızlık belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir. Ancak bu aşamada da bazı erken belirtiler görülür. Bu erken belirtilerden bazıları;

Kırılgan saç ve tırnaklar

Ciltte kuruluk

Ağız köşelerinde çatlaklar

Dilde yanma

Ağız mukozasında hassasiyet

Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;

Halsizlik

Sürekli yorgunluk hali

Konsantrasyon problemleri

İlgisizlik

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak

Baş dönmesi ve göz kararması

Baş ağrısı

Depresyon

Uyku sorunları

Normalden fazla üşüme hissi

Saç dökülmesi

Cilt renginin soluk bir görünümde olması

Dilde şişme

Kulak çınlaması.

Demir eksikliğiniz varsa bunları yemeyin

Bazı yiyecekler ya da icecekler demir emilimini azaltarak emir eksikliğini tetikleyebilir. Bunlardan bazıları;

Kepek, kepekli tahıllar

Yağlı tohumlar (örneğin, soya, yer fıstığı)

Kahve

Siyah çay

Soya ve soya sütünden elde edilen protein (kazein)

Kalsiyum tuzları (Çeşitli maden sularında bulunur.

Bu yiyecek ve içecekler mümkünse demir içeren gıdalarla birlikte tüketilmemelidir. Özellikle anemi hastaları mümkünse bunlardan uzak durmalıdır.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler

Demir açısından zengin yiyecekleri tüketmek demir eksikliğine ne iyi gelir sorusuna yanıt olacaktır. Kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek,börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi besinler demir yönünden zengindir. Bu besinler aynı zamanda demir eksikliğinin önlenmesi için de bol miktarda tüketilmelidir.