Demir eksikliğiniz varsa sakın yemeyin aman dikkat! Bunları yapmayın...

Demir eksikliği, diğer adıyla kansızlık vücudu hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Demir eksikliği başta kalp hastalıkları olmak üzere bir çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu demiri karşılayamaması sonucu demir eksikliği ortaya çıkar. Beslenme rutinimize bazı yiyecekleri ekleyerek hastalıklardan korunmak mümkün.Abone ol
Demir eksikliği başta kalp hastalıkları olmak üzere bağışıklık sisteminde zayıflamaya yol açıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu demiri karşılayamaması sonucu demir eksikliği ortaya çıkar. Beslenme rutinimize demir bakımından zengin yiyecekleri ekleyerek hastalıklardan korunmak mümkün.
Demir eksikliği neden olur?
Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir.
Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır.
Demir eksikliği belirtileri
Demir eksikliğini erken aşamada fark etmek zordur. Vücut bir süre boyunca demir eksikliğini kompanse ederek kansızlık belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir. Ancak bu aşamada da bazı erken belirtiler görülür. Bu erken belirtilerden bazıları;
Kırılgan saç ve tırnaklar
Ciltte kuruluk
Ağız köşelerinde çatlaklar
Dilde yanma
Ağız mukozasında hassasiyet
Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;
Halsizlik
Sürekli yorgunluk hali
Konsantrasyon problemleri
İlgisizlik
Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak
Baş dönmesi ve göz kararması
Baş ağrısı
Depresyon
Uyku sorunları
Normalden fazla üşüme hissi
Saç dökülmesi
Cilt renginin soluk bir görünümde olması
Dilde şişme
Kulak çınlaması.
Demir eksikliğiniz varsa bunları yemeyin
Bazı yiyecekler ya da icecekler demir emilimini azaltarak emir eksikliğini tetikleyebilir. Bunlardan bazıları;
Kepek, kepekli tahıllar
Yağlı tohumlar (örneğin, soya, yer fıstığı)
Kahve
Siyah çay
Soya ve soya sütünden elde edilen protein (kazein)
Kalsiyum tuzları (Çeşitli maden sularında bulunur.
Bu yiyecek ve içecekler mümkünse demir içeren gıdalarla birlikte tüketilmemelidir. Özellikle anemi hastaları mümkünse bunlardan uzak durmalıdır.
Demir eksikliğine iyi gelen besinler
Demir açısından zengin yiyecekleri tüketmek demir eksikliğine ne iyi gelir sorusuna yanıt olacaktır. Kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek,börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi besinler demir yönünden zengindir. Bu besinler aynı zamanda demir eksikliğinin önlenmesi için de bol miktarda tüketilmelidir.