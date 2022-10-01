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Pazar kahvaltısına farklı ve kolay ne yapsam diyenler bu tarifi hemen yazın!

Pazar kahvaltısına farklı ve kolay ne yapsam diyenler bu tarifi hemen yazın!

Kahvaltı için basit ve hızlı bir hamur işi arayanlar, kahvaltılık hamur işi ne yapabilirim diye düşünenlere şahane bir lezzet olan büzme börek tarifi hazırladık. İç harcında peynir kullanılan büzme börek tarifi, malzemeleri ve yapılışının detayları haberimizde.

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Özellikle kahvaltı sofraları için lezzetli ama aynı zamanda basit ve pratik bir hamur işi tarifi arayanlara büzme börek tarifi hazırladık. Kahvaltılık hamur işi tariflerine meraklı olanlar için büzme börek malzemeleri şöyle: 2 adet taze yufka.

Büzme böreğin iç harcı için malzemeler ise şunlar; 200 gram beyaz peynir
4'te 1 bağ maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber.

Büzme böreğin sosu için malzemeler:

Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ.

Üzeri için; 1 yumurta sarısı, 1 tutam kimyon tohumu.

Büzme börek yapılışına bir kase içerisinde yufkalara sürmek için su ve yağı karıştırarak başlayın. Çukur bir tabak içerisine beyaz peyniri ufalayın üzerine ince kıyılmış maydanoz ve pul biberi ekleyip karıştırın.

Yufkalarınızı tezgaha açın ve 4 eşit parçaya bölün

Üçgen parçayı tezgahınıza serin ve hazırladığınız sosu bir fırça yardımı ile yufkaya iyice sürün. Yufkanızın uzun kısmının ortasından uç kısmına doğru parmağınızla büzerek çekin ve iki kenar ucu birleştirin.

Birleştirdiğiniz kısma peynirli karışımdan koyup sarın. Pileli kısmı üste gelecek şekilde tepsinize dizin. Bir yumurta sarısını bir kaşık su ile açıp karıştırın. Bir fırça yardımı ile böreklerin üzerine dökün. Son olarak kimyon tohumu ile süsleyerek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika börekler kızarıp çıtırlaşana kadar pişirin.

Fırında kaç derecede ne pişer?

Tarifi birebir hazırlamak ve yapmak sürecin %50'si ise, fırın ısısı da diğer %50'sidir, bu denli önemlidir. Bu nedenle birçok tarifte bu yiyeceklerin yapılarını pişirirken bozmayacak olan ısı, yani 180 derece tercih edilir. Bu ısı birçok yapıdaki yemek ve tatlı için uygun ısı olarak kabul edilir.

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