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Mastürbasyon sahnesi hakkında ilk kez konuştu: Utanmadım işimi yaptım

Mastürbasyon sahnesi hakkında ilk kez konuştu: Utanmadım işimi yaptım

Dünyayla Benim Aramda dizisinin her bölümü olay oluyor. İlk bölümde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri konuşulurken daha sonraki bölümde oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi ve 4. bölümdeki Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın sevişme sahneleri gündeme geldi. O sahnelere Hafsanur Sancaktutan'ın cevabı...

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Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisi ateşli sahneleriyle gündemden düşmüyor.

Disney Plus'ın yeni projesi Dünyayla Benim Aramda dizi sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Dünyayla Benim Aramda'da hayat verdiği Sinem karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kendini tatmin ettiği sahneden sonra sevişme sahnesiyle dikkat çekmişti.

Gündemden düşmüyor

Son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın, Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak mastürbasyon yapması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Dünyayla Benim Aramda dizisi 4. bölümünde bu sefer Buğra Gülsoy'un Demet Özdemir'den sonra Hafsanur Sancaktutan ile sevişme sahneleri vardı. 

Ateşli sahneleri gören seyirciler her bölümde sevişme sahnesinin olmasından rahatsızlık duydu. İddialı sahneleri görenler "Yine mi seks?", "Her bölüm erotizm sıktı", "Bu sahnelerden sıkıldık" yorumlarında bulunmuştu.

Hafsanur Sancaktutan tepkilere cevap verdi: ''İşimi yaptım''

Hafsanur Sancak Tutan bir dijital platformda yayınlanan ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinin Sinem karakterini canlandırıyor. Önce mastürbasyon sahnesi, ardından rol arkadaşı Buğra Gülsoy ile sevişmesiyle gündeme gelmişti. Geçen akşam bir partiye katılan Hafsanur Sancak Tutan konuya dair sorulara “Senaryoda yazan ne ise ben onu yaptım. Sonuçta bu bizim işimiz” yanıtını verdi.

''Dünyayla Benim Aramda''nın ilgi çeken konusu

'Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak için sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve  yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

Hafsanur Sancaktutan'ın özel hayatı

Son dönemde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun özel sahnelerinden sonra özel hayatı merak konusu oldu. İşte güzel oyuncunun merak edilen özel hayatı:

Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşamaktadır.

Hafsanur Sancaktutan Ödülleri

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs/ 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler

Son Yaz/ Yağmur/ 2020

Aşk Ağlatır/ Ada Meryem/ 2019

Gülperi/ Fidan/ 2018

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