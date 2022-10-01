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Müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti

Fatih'te 18 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı vicdan azabı çektiğini söyleyerek teslim oldu. Zanlı, cinayeti öğretmenin kocasının azmettirdiğini iddia etti

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Fatih'te 05. Mayıs 2004 tarihinde saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik isimli kadın silahla vurularak öldürülmüştü.

Yapılan çalışmalarda talihsiz kadının eşi Şerafettin Çelik'in olaydan 1 gün önce işi dolayısıyla Ankara'ya gittiği, olay günü ise evde sadece Arzu Nihal Çelik ile kızının olduğu öğrenildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını tespit etti.

18 yıl sonra gelen itiraf

16 suç kaydı olan Erkan C. (52) Samsun'da polis ekiplerine giderek Arzu Nihal Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği iddia etti.

Kocası 2019'de ölmüş

Yapılan incelemede Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Erkan C. polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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