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ABD senatosunun en etkili isminden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlamak için yeni adım

ABD senatosunun en etkili isminden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlamak için yeni adım

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlamak için yeni adım attı. Menendez satış için talep ettiği iki garantiyi açıkladı.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 2023 Mali Yılı için hazırlanmakta olan Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayabilecek değişiklik önerileri ekledi. 

Menendez'in değişiklik başvurusunda ABD Başkanı'nın Senato Dış İlişkiler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Kongre savunma komitelerine bazı garantiler sunmadan Türkiye devletine F-16 savaş uçağı veya F-16 modernizasyon kiti satışına onay vermemesini talep etti.

"Yunanistan için kulanılmasın"

T24'te yer alan habere göre Menendez'in talep ettiği garantiler şöyle:

"1- Bu satışın ABD ulusal çıkarlarına uygun olması

2- F-16'ların Türkiye'nin tekrar tekrar yaptığı Yunanistan üzerindeki yetkisiz uçuşlar için kullanılmaması için atılmış somut adımların detaylıca açıklanması."

 Menendez, temmuz ayında yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşundan geri adım atmayacağını söylemişti. 

Öte yandan ABD'de temaslarda bulunan AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığındaki heyet cuma günü Washington'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ala, görüştükleri 16 kongre üyesinin Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili olumlu görüş belirttiğini söyledi.

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