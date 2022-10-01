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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." dedi.

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Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.

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