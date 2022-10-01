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Kuzey Londra derbisini Arsenal kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuzey Londra derbisini Arsenal kazandı

Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Kuzey Londra derbisinde evinde karşılaştığı Tottenham'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Tottenham, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal, 20. dakikada Thomas'ın golü ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 31. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, Gabriel Jesus'ın kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 67. dakikasında Granit Xhaka ile bir gol daha bulan Arsenal, Kuzey Londra derbisinden 3-1 galip ayrıldı. Tottenham'da Emerson Leite 62. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Tottenham ise 17 puanda kaldı.
Gelecek hafta Arsenal sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Tottenham ise Brighton'a konuk olacak.

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