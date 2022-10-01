BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  SPOR

Kasımpaşa Gaziantep FK karşısında 3 puanı kaptı nefes aldı

Kasımpaşa Gaziantep FK karşısında 3 puanı kaptı nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

14. dakikada ceza sahası içi kale önünde kaleci Günay ve Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda karambol oluştu. Penaltı noktası yakınlarında boşta kalan topa Ben Ounes’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde savunmadan döndü.

37. dakikada Eysseric’in ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada Sagal’ın ceza sahası içi sol tarafında Ben Ounes’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Zorbay Küçük daha sonra VAR uyarısıyla penaltıyı iptal etti.

50. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Bahoken, ceza sahasına girer girmez şutunu çekerken, kaleci Günay ayaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortaladığı topa Pekhart kale önünde kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Gaziantep FK'nin hücuma çıkarken kaptırdığı topla pozisyona giren Tirpan'ın ceza sahası önünden şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Graovac), Eysseric (Dk. 83 Aytaç Kara), Celina (Dk. 88 Ahmet Engin), Bahoken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 59 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Sagal (Dk. 73 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 59 Figueiredo), Pekhart (Dk. 81 Mirza Can)

Gol: Dk. 57 Celina (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 55 Markovic (Gaziantep FK)

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Londra derbisini Arsenal kazandı
Kuzey Londra derbisini Arsenal kazandı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Karın bölgesindeki yağları yakacak 8 tüyo deneyin nasıl eriyor görün!
Karın bölgesindeki yağları yakacak 8 tüyo deneyin nasıl eriyor görün!
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa
Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti
Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti
Müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti
Müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti
Şeytana bile papucunu ters giydirirler! Bu burçları sakın ha hafife almayın
Şeytana bile papucunu ters giydirirler! Bu burçları sakın ha hafife almayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
Mastürbasyon sahnesi hakkında ilk kez konuştu: Utanmadım işimi yaptım
Mastürbasyon sahnesi hakkında ilk kez konuştu: Utanmadım işimi yaptım
16 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki kazada yeni detaylar acılı anneden korkunç iddialar
16 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki kazada yeni detaylar acılı anneden korkunç iddialar