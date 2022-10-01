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Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere operasyon başlattı!

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere operasyon başlattı!

Ukrayna, Rusya'nın ilhak kararıyla topraklarına dahil ettiği bölgelere operasyon başlattı. İlk hedefi Donetsk olarak belirleyen ordu, Liman şehrinde Rus ordusunu köşeye sıkıştırdı.

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Rusya'nın Ukrayna toprakları olan  Donetsk,  Luhansk,  Herson  ve  Zaporijya bölgesini ilhak etmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. AB, ABD ve birçok ülke Rusya'nın kararına tepki gösterdi. Rusya'nın bu bölgeleri kendi topraklarına kattığını açıklamasının ardından harekete geçen Ukrayna ordusu, ilhak edilen bölgelere operasyon başlattı.

"5 bin Rus askeri liman kazanında kaldı"

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Liman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna bazı yerleri geri aldı

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

Ukrayna ordusunun ilerleyişi sürüyor

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan ve uzun süredir Rus güçlerinin elinde olan Liman şehrine doğru ilerleyişinin sürdüğü bildirildi. Çerevatiy, dün yaptığı açıklamada, Liman şehrinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğunu söylemişti.

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