Akşama ne yapacağım diye düşünmeyin... Bugün menüde sandal köfte var!

Her gün yemek yapanlar bilir hangi yemeği yapacağını seçmek çok zordur. Ev yemeği yemeyi sevenler evdeki malzemelere de uygun olarak "Bugün ne pişirsem?" derdine çare aramaktır. Az zamanı olanlar , çalışanlar için bu durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu akşam ne yapsam diye düşünmeyin. Tarif bizden..

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Her gün 'Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam?' diye düşünüp duranlar için bu akşamın yemeğini biz seçtik. Tadını çok seveceğiniz bir yemek: sandal köfte.

Sandal köfte malzemeleri

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Patates püresi için:

2 orta boy patates

yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Köftesi için:

500 gr çekilmiş et

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi (robotta çekilmiş)

1 adet yumurta

Karabiber, kırmızı biber, kimyon, tuz

Yapılışı

Püreli köfte yapmak için öncelikle köfteyi hazırlayalım. Çekilmiş et, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, ekmek içi, yumurta ve baharatları iyice yoğurun.

Daha sonra iri ceviz büyüklüğünde parçalar alarak resimdeki gibi bardak şeklinde şekillendirin.

190 derede ısıtılmış fırında köfteler hafif kızarana kadar pişirin.

Bu arada patates püresini hazırlayın.

Haşlanmış patateslerin kabuğunu soyduktan sonra derince bir kapta ezin.

Üzerine süt, tereyağı, tuz ve kaşar peynirini ekleyerek iyice harmanlayın.

Hafif kızaran köfteleri fırından aldıktan sonra köftelerin iç kısımlarını patates püresi ile doldurun.

1 yemek kaşığı salçayı, 1 su bardağı sıcak suyu ile ezin ve köftelerin olduğu tepsiye dökün.

Son olarak köftelerin üzerine kaşar peyniri rendesi serperek fırına tekrar sürülür.

Kaşar peyniri eriyip kızarana kadar fırında bekletin.

Püreli köftelerimiz servise hazır. Püreli köfteyi pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.

Püf noktaları...

Köfte harcını tüm malzemeler birbiri ile güzelce harmanlanana kadar yoğurmalısınız.

Patatesin önce kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayarak haşlarsanız çok hızlı bir şekilde püre yapmaya hazır hale gelecektir.

Sandal köftenin yanına patates püresi ve pilav çok yakışacaktır.

Patates püreli köfteyi servis etmeden önce lezzetli bir mantar çorbası ile başlanabilir.

Patates püreli köftenin yanına pirinç pilavı veya arpa şehriye pilavı da sunulabilir.