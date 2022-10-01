Meditasyon yapınca bakın ne oluyor... Gençleştim resmen bu kadar mı farkeder!

Son yıllarda ünlü ve fenomenlerden sıkla adını duyduğumuz meditasyonu merak ettiniz mi hiç? Meditasyon insanın ruhuna ve zihnine yaptığı bir arınma çeşidi. Meditasyon yöntemlerini doğru uygulayarak siz de günlük hayatın stresinden arınabilirsiniz. Meditasyon nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

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Günlük hayatın yoruculuğu, iş stresi, gelecek kaygısı gibi problemler hem vücut yorgunluğuna hem de yoğun strese neden oluyor. Birçok hastalığın büyük bir kısmı stres kaynaklı ortaya çıkabilir. Durum böyle iken insanlar, yaşadığı stresi azaltmak için medikal destek alabilirler veyahut yoga, meditasyon gibi yöntemlere başvururlar. Meditasyonun kökeni yüzyıllar öncesine dayanıyor. Özellikle son yıllarda stresi azaltmak için sıkça başvurulan bir yöntem. Peki meditasyon nedir, nasıl yapılır ve meditasyonun faydaları nelerdir?

Nedir bu meditasyon?

Meditasyon, derin düşünme anlamına gelir. Kişinin iç huzur, sükunet ve değişik bilinç halleri elde etmesini ve öz varlığına ulaşmasını sağlayan zihnini denetleme teknikleri olarak ifade edilir. Meditasyon bir inanç türü veya dinsel bir ritüel değildir, dinle alakası yoktur. Beden, ruh ve zihni şifalandırmaktır. Meditasyon; taoizm, budizm, islamiyet gibi farklı inançlara sahip birçok farklı kültürde yer etmiştir ve bundan dolayı standart bir tekniği bulunmaz. Hatta herkesin kendine özgü meditasyon tekniği olabilir. Genellikle sessiz, sakin bir ortamda; bilinç bulanık durumda yapıldığı düşünülse de hareketli ve bilinç tamamen açık durumdayken yapılan meditasyon çeşitleri de vardır. Meditasyonda amaç; varlığı hissetmek, zihne odaklanmak ve zihni anlamak, sonucunda ise iç huzura ve dinginliğe ulaşmaktır.

Meditasyon nasıl yapılır?

Meditasyona başlamadan önce kendinizi rahat hissetmelisiniz. Unutmayın amaç zihninizi rahatlatmak.

Huzurlu ve sakin bir ortam yaratmak: Özellikle meditasyona yeni başlayan kişilerde odaklanmayla ilgili sorunlar yaşanabilir. Bunun için sessiz bir ortam sağlanmalıdır. Meditasyon müzikleri açılabilir.

Rahat kıyafetler giymek: Hava durumuna göre giyinerek üşümenin veya terlemenin dikkati dağıtmasına engel olunmalıdır. Ayrıca kaşındırıcı, rahatsız edici kıyafetler de dikkati dağıtıp odaklanmayı zorlaştırabilir.

Meditasyon süresini belirlemek: Genelde meditasyon için günde 2 kere 20 dakikalık bir süre önerilir ancak bu kişinin isteğine ve ihtiyacına göre değişebilir. Yeni başlayanlar için 20 dakika meditasyon yapmak zorlayıcı olacağı için 5 dakika ile başlayıp zamanla artırılabilir.

Rahat bir pozisyon bulmak: Meditasyon, pasif şekilde yapılacaksa uzun süreli kalmanın rahatsız etmeyeceği bir pozisyon bulmak önemlidir. Bunun için bir mindere bağdaş kurarak veya kurmadan, sandalyeye oturulacaksa da sandalyeyi ortalayarak tam oturma kemiklerinin üzerine hafif öne eğimli şekilde oturmak faydalı olacaktır. Ayrıca omurgayı dik tutmak ve bunu yaparken minimum efor sarf etmek de oldukça önemlidir.

Başlangıçta gözleri kapalı tutmak: İlk zamanlar gözlerin açık olması dikkati dağıtacağı için kapalı tutmak daha iyi olacaktır. Zamanla gözler açık durumda yapmaya başlanabilir ancak dikkat edilmesi gereken nokta gözler açıkken tek bir noktaya dalıp gitmek değil, bilinçli şekilde bütünü görüyor olmaktır.

Meditasyonun faydaları

Yapılan çalışmalarda meditasyonun yüksek kan basıncını düzenlediği, kalp atım hızını düşürdüğü ve bunların sonucunda kalp-damar hastalıklarında hastalık seyrini düzeltici etkisi olduğu; nörolojik incelemelerde beynin bilişsel-duyusal kısmını aktifleştirdiği; kasların gerilimini ve stres seviyesini azalttığı görülmüştür. Uzun yıllar çalışmaların sonucu kesin kanıt olarak görülmese de son yıllarda yapılan çalışmalarda meditasyonun stres düzeyini ve kan basıncını azalttığı kesin olarak kanıtlanmıştır.