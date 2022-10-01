Kayserispor Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper ligin 8. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde son şampiyon Trabzonspor'u ağırlıyor.Abone ol
Süper ligin 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Bugün saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.
9. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah'ın savunma arkasına pasında Mame Thiam, topla buluştu. Senegalli oyuncunun ağlara gönderdiği top, ofsaytta olması nedeniyle gol değeri kazanmadı.
14. dakikada Trabzonspor'da Trezeguet, Onur Bulut'a müdahalesi sonrası sarı kart gördü.
24. dakikada Trabzonspor, kendi sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında topu Mame Thiam kesti. Thiam'ın pasında topla buluşan Mario Gavranovic, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.
KAYSERİSPOR: 1 TRABZONSOR: 0
Kayserispor-Trabzonspor ilk 11'ler:
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolacci
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez
Yedekler: M. Taha, Denswil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok