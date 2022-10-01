Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: İki yol var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının başlaması kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin erken seçim sorusunu cevaplayan Şentop, "Seçimlerin bir gün bile olsa öne alınması için iki yol var; ya Cumhurbaşkanı kararı ya da Meclis'in 5'te üçünün kararı lazım" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi. Şentop, resepsiyon sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Erken seçim olması için iki yol var"

Erken seçim ile ilgili soruya Şentop, "Seçimlerin bir gün bile olsa öne alınması için iki yol var: ya Cumhurbaşkanı kararı ya da Meclis'in 5'te üçünün kararı lazım" yanıtını verdi.

"Erdoğan'ın adaylığında hiçbir tereddüt yok"

Cumhurbaşkanı'nın karar alması durumunda bir kez daha aday olabilip olamayacağı ile ilgili tartışmanın anımsatılması üzerine Şentop, şunları söyledi:

"Bununla ilgili makale yazdım ben. Akademik dergide. Hiçbir tereddüt yok. Onu, anayasadaki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular, veya hukukçu olmayanlar söylüyorlar. Biz eski 101. maddeyi kaldırdık, yeni bir 101 yazdık. Orada, Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te, bir Anayasa maddesine göre Cumhurbaşkanı seçildi bir kere.

"Hukuken çok net konu"

O madde yürürlükten kalktı. 2018'de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok."

Kendisinin seçim takviminin erkene alınması ile ilgili bir beklentisinin olup olmadığı sorusuna ise Şentop, "Beklentim yok" yanıtını verdi.