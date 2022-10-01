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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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