BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  SPOR

Okan Buruk: Tüm takımların sorunu Türk oyuncu değiştirme

Okan Buruk: Tüm takımların sorunu Türk oyuncu değiştirme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme. Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." dedi.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Sonlandırma sorunumuz var"

"Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık."

"Stadın zemini inanılmaz kötüydü"

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü."

"Hamle yaparken zorlanıyorsunuz"

"Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme. Hamle yaparken zorlanıyorsunuz."

"Sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik"

"Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik."

ÖNCEKİ HABERLER
İmran Han hakkında tutuklama emri!
İmran Han hakkında tutuklama emri!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Avrupa diken üstündeydi: Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı durdu
Avrupa diken üstündeydi: Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı durdu
Dünyaca ünlü Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Dünyaca ünlü Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok
Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok
Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı
Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı
Ekrem İmamoğlu: 6'lı masa en doğru kararı verecek
Ekrem İmamoğlu: 6'lı masa en doğru kararı verecek
Süleyman Soylu: Mersin’deki eylem Amerika merkezlidir
Süleyman Soylu: Mersin’deki eylem Amerika merkezlidir
Akşama ne yapacağım diye düşünmeyin... Bugün menüde sandal köfte var!
Akşama ne yapacağım diye düşünmeyin... Bugün menüde sandal köfte var!