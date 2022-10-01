Okan Buruk: Tüm takımların sorunu Türk oyuncu değiştirme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme. Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Sonlandırma sorunumuz var"

"Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık."

"Stadın zemini inanılmaz kötüydü"

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü."

"Hamle yaparken zorlanıyorsunuz"

"Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme. Hamle yaparken zorlanıyorsunuz."

"Sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik"

"Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik."