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Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi Polonya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'nu lider bitirerek üst tura çıktı.

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Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçına ev sahibi Polonya karşısında çıkan Filenin Sultanları, uzatmaya giden karşılaşmayı 3-2 kazanarak grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna kaldı.

1. Set Sonucu: Türkiye 22 - 25 Polonya

2. Set Sonucu: Türkiye 25 - 23 Polonya 

3. Set Sonucu: Türkiye 25 - 22 Polonya 

4. Set Sonucu: Türkiye 18 - 25 Polonya 

5. Set Sonucu: Türkiye 15 - 11 Polonya 

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

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