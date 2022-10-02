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Endonezya'da futbol maçında ortalık savaş alanına döndü! 174 kişi öldü

Endonezya'da futbol maçında ortalık savaş alanına döndü! 174 kişi öldü

ENDONEZYA'daki Arema - Persebaya maçında yaşanan olaylar sebebiyle 174 kişi hayatını kaybetti. 180 kişi ise yaralandı. Yaşanan izdiham sonucu bazılarının stadyumda, bazılarının ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel kaynaklardan paylaşılan haberlere göre ülkede ikinci bir emre kadar futbol müsabakaları askıya alındı, ulusal seferberlik ilan edildi.

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Endonezya'daki Arema - Persebaya maçında yaşanan olaylar sebebiyle 174 kişi hayatını kaybetti. 180 kişi ise yaralandı. Yaşanan izdiham sonucu bazılarının stadyumda, bazılarının ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel kaynaklardan paylaşılan haberlere göre ülkede ikinci bir emre kadar futbol müsabakaları askıya alındı, ulusal seferberlik ilan edildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Endonezya'da Arema FC'nin Persebaya Surabaya ile oynadığı lig maçının ardından çıkan isyanda en az 100 taraftarının hayatını kaybettiği bildirildi. Birden fazla yerel medya kuruluşu, Malang'daki Kanjuruhan Stadı'nda sahada ölen taraftar sayısını bu şekilde bildirdi. 200'e yakın yaralıların ise yerel Kanjuruhan Hastanesi ve Wava Husada Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Yeni Endonezya Ligi başkanı Akhmad Hadian Lukita, olayların hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu olaydan endişe duyuyoruz ve derinden üzüntü duyuyoruz. Başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz ve umarım bu hepimiz için değerli bir ders olur." ifadelerine yer verdi.

Persebaya'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Persebaya'nın geniş ailesi, Arema FC - Persebaya maçından sonra yaşanan can kayıplarının derin yasını tutuyor. Hiçbir hayat futbola değmez. Kurbanlar için dua ediyor, geride kalan ailelere dayanma gücü versin” cümleleri kullanıldı.

İkinci bir emre kadar ülkede futbol müsabakaları askıya alındı

Endonezya Ligi'nde bu haftanın geri kalanında oynanması planlanan maçlar ikinci bir emre kadar askıya alındı. Endonezya Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili acil toplanarak, ligin devamıyla ilgili radikal kararlar alacağını açıkladı. Ev sahibi Arema'nın ise her ne şart olursa olsun sahasında maç oynamaması net bir dille paylaşıldı.

Son olarak futbolcuların ve kulüp görevlilerin sağlık durumlarıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı ancak yine yerel kaynakların verdiği bilgilere göre futbolcuların tamamı güvenli bölgeye alındı.

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