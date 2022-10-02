Altılı Masa yeniden toplanıyor! Meral Akşener'den CHP'ye uyarı geldi

Altılı Masa bugün toplanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü zirve öncesi, "CHP’nin, özellikle medyada destekçisi olan insanlar var. Hem onlar, hem de CHP yöneticileri, doğal olarak genel başkanlarını aday olarak görmek istiyor. Parti yöneticisi arkadaşlarımız bu konudaki görüşlerini daha mutedil bir dille, dikkatlice ifade ediyorlar. Ancak medyada öne çıkan ve kendilerini CHP’nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum" dedi.

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Akşener: Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP’nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum

02 Ekim 2022 07:20

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü Altılı Masa toplantısı öncesi CHP kanadına 'özensiz dil' uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik bir ismin masanın gündemine gelmediğini belirten Akşener, Cumhuriyet gazetesinin sorularını cevapladı. İşte Akşener'in, Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti kongresiyle ilgili sorulara verdiği cevaplar:

-Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir isim masanın gündemine gelir mi

- Şu ana kadar hiç konuşulmadı. Bugün itibarıyla da böyle bir şey beklemiyorum. Fakat CHP’nin, özellikle medyada destekçisi olan insanlar var. Hem onlar, hem de CHP yöneticileri, doğal olarak genel başkanlarını aday olarak görmek istiyor. Parti yöneticisi arkadaşlarımız bu konudaki görüşlerini daha mutedil bir dille, dikkatlice ifade ediyorlar. Ancak medyada öne çıkan ve kendilerini CHP’nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum.

Sözlerine dikkat etmesinde yarar var

Ancak medyada öne çıkan ve kendilerini CHP’nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var.

Davutoğlu ve Babacan özeleştiri vermeli mi?

Mesela aynı isimler, hemen her yayında ya da yazılarında, uzun bir süre, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve arkadaşlarının özeleştiri vermesi gerektiğini ifade ettiler. Oysa, her iki genel başkanı da o masaya Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Bunu görmezden geldiler. Bu tavır, hem sayın genel başkanlara, hem de masaya davet eden Sayın Kılıçdaroğlu’na karşı yapılmış bir saygısızlık.

Masaya parmak sallar hale geldiler

- Bu dil zamanla öylesine cüretlendi ki, masaya parmak sallar hale geldi. Hatta işi, demokratik bir işleyiş ve istişare üzerine bina edilen masaya, noter görevi yüklemeye kadar götürdüler. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum.

Parlamenter Sistemi konuşurken, adaylık nereden çıktı?

-Masada kriz mi var? İkinci tur başlıyor, 6‘lı masada sonuca ne kadar yakınsınız?

- Masada bir sorun yok. Gördüğüm şey şu; farklılıklarımıza saygı duyduğumuz, müştereklerimizin öne çıktığı, gerçekten Türkiye için olumlu adımların atıldığı bir yer burası. Anlayamadığım konu ise; biz güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde konuşurken, konuşmamız gerekirken, bu adaylık mevzusuna nereden geldik? Biz getirmedik. O masada Türkiye’nin geleceğine dair çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama hep adaylık kısmı üzerinden tartıştırılıyor.

Babacan'ın önerisi görüşülecek

-6’lı masaya hangi konu başlıkları gelecek?

- Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına dair kendi partilerimizde çalışmalar yaptık. Sayın Babacan partisinin çalışmasını bizlere vermişti. Muhtemelen yarın (bugün) CHP, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve bizim çalışmalarımız da masaya gelecek. Altı partinin geçiş çalışmalarında benzerlikler ve farklılıklar var. Zirveden bence bir ortaklaşma çıkacak. Muhtemel ki tüm bu çalışmaları ortak bir metne dönüştürmek için bir komisyon kurulması kararı çıkabilir.

15-20 günde bir toplanma önerisi

- Komisyonun çalışması tamamlandıktan sonra, 28 Şubat’taki sistem tanıtımının bir benzeri milletimizle paylaşılabilir. Sürecin böyle ilerleyebileceğini öngörüyorum. Toplantılar aylık periyotlarla yapılıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 15-20 günde bir toplanılması yönünde bir önerisi oldu. Bu, çalışmalarımızı da hızlandırabilir. Olumlu buldum. Diğer sayın genel başkanlar da kabul ederse, daha hızlı ve daha somut sonuçları olan toplantılar yapabiliriz.

Altılı Masa'da ikinci tur bugün başlıyor üçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen altı siyasi parti liderinin oluşturduğu 6’lı masa, ikinci tur toplantılarının ilkini bugün yapacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan liderler zirvesi, saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde başlayacak. Toplantıda, “seçimin kazanılması durumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yapılacağı döneme ilişkin yol haritasının” görüşülmesi bekleniyor.

İYİ Parti neden kurultaya gidiyor?

Kurultay kararı için ne söylemek istersiniz?

- Kurultayımız, teknik bir karar. Önümüzdeki seçimlerde milletvekilliği adaylığı isteyen arkadaşlarımız olacak. 2018’de biz bunu yaşadık. Aday olan arkadaşlarımız seçim çalışmalarına yoğunlaşınca, il ve ilçeler boşaldı. İl ve ilçe teşkilatlarının kongrelerini yapacağız. Bir de tavsiye kararı aldık, milletvekili adayı olmayı düşünen arkadaşlarımızın yönetim kurullarında yer almamasını tavsiye ettik. Büyük Kurultay konusunda ise şunu söyleyebilirim; öncelikle seçim ne zaman olacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Bizim planlamalarımıza göre 31 Ocak 2023’te ilçe ve illerde kongreler tamamlanmış olacak. Ancak bir anda erken seçim kararı alınırsa, büyük kurultay yetişmez. Kurultay kararımız stratejik bir karar değil, teknik bir konu. Yasal bir süreç.