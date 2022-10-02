Yunan-Rum aşığı ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 şartı! 'Yunanistan üzerinde uçamaz'

ABD Senatosu’nun çok sıkı Yunan-Rum dostu olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Temsilciler Meclisi'nden geçen Türkiye'ye şartlı !-16 satışı ve modernizasyonu tasarısının benzer bir tasarının, Senato’dan da geçmesi için harekete geçti.

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ABD Senatosu’nun çok sıkı Yunan-Rum dostu olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Türkiye'ye şartlı F-16 satışı tasarısı için harekete geçti. Menendez, Pentagon’un 2023’ün savunma bütçesini içeren ve ABD savunma harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısına eklenmesi amacıyla, Senato’ya bir değişiklik önerisi sundu.

'Yunanistan üzerinde uçamaz"

Yunan medyasına göre öneride Türkiye’ye satılacak veya moderinize edilecek F-16 savaş uçaklarının “Yunanistan üzerindeki izinsiz uçuşlarda kullanılamayacakları” şartı yer aldı. Temsilciler Meclisi de benzer bir tasarıyı onaylamıştı. Menendez önerisinin, Senato’da ne zaman görüşüleceği belli değil.

Yunan basını bayram ediyor

Değişiklik önerisi Atina’da “Türkiye’ye F-16 verilmesini engelleme yolunda atılan ikinci adım” olarak değerlendirildi. ABD’de bir tasarı, önce Kongre’nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı hazırlanıp onaylanıyor. Daha sonra, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin tasarıları tek bir tasarıya dönüştürülüyor ve Başkan’ın onayına yollanıyor.