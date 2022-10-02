2 kadın terörist Mersin'deki saldırıya paramotorla gelmiş! Hain saldırıdan leni detaylar

Mersin Mezitli'deki Tece Polis evine saldıran ve bir polisi şehit eden 2 kadın teröristle ilgili yeni detayları ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, teröristlerin 25 Eylül’de Suriye Münbiç bölgesinde hareket ettiği, daha sonra Afrin’e geldiği, 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece sabaha karşı da Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi’nde tarım arazilerinin bulunduğu alana paramotor ile geldikleri tespit edildi. Arazide yapılan aramada, paramotorun parçaları bulundu.

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Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polis evine yönelik 26 Eylül akşamı gerçekleştirilen terör eylemiyle ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Tarsus İlçesi Çöplü Köyünde yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Paramotor/Trike parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili "FLY Products Marka ECO 2 LIGHT" model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.

Saldırıya paramotarla gelmişler

İki kadın teröristin üzerinde yer alan uçuş gösterge sistemleri ile yükseklik, hız, yön, irtifa, kalan yakıt ve batarya bilgileri takip edilebilen, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkan ve 2 kişi ile birlikte haricen ağırlık da taşıyabilen paramotor ile geldiği ortaya çıktı.

Teröristlerin rotası çizildi

Trike isimli hava aracının muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarında detayları ortaya çıktı. 25 Eylül akşam saat: 20.23 sıralarında Suriye Munbiç bölgesinde hareket eden aracın, Suriye Afrin bölgesine 25 Eylül saat: 22.30 sıralarında geldiği, daha sonra da Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerine indiği öğrenildi. Arazide yapılan arama da paramotor parçaları da bulundu.