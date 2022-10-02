Kulaklarınız sık sık kaşınıyorsa aman dikkat! Sakın ihmal etmeyin

Kulak kaşıntısı, çok sık karşılaşılan ancak fazla önemsenmeyen bir durumdur. Özellikle derinlerde yaşanan bu kaşıntı, bazı durumlarda oldukça dayanılmaz bir rahatsızlığa sebep olabiliyor. Bu durum eğer uzun sürüyorsa mutlaka bir doktora danışın çünkü kulak mantarına yakalanmış olabilirsiniz.

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Özellikle su kaçtığında, kirlendiğinde veya sıcak havalarda yaşanan kulak kaşıntısı, genelde pek dikkate alınmıyor. Ancak kulak mantarının başlıca belirtileri arasında da bu durum yer alıyor.

Dış kulak yolu bilhassa hassas bir yapıya sahip olduğu için kaşıyarak tahriş edilip, sonrasında havuza, denize girilmesi ciddi bir dış kulak yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar.

Mantar enfeksiyonuna dikkat

Dış kulak yolu yapı olarak düz değildir. Kulak zarına kadar olan mesafe bir dirsek yapar ve bu sayede kulak içerisine yerleşmiş bir mantar enfeksiyonu, yabancı cisim parçacıkları, su ile şişmiş ve kulak temizleme pamuklarıyla iç tarafa itilmiş kirler müdahale edilmeden kolay kolay temizlenmez. Bilhassa mantar enfeksiyonları son derece inatçı ve bulaşması da bir o kadar basittir.

Kulağınızı kuru tutun

Gerekli tedbirlerin alınmadığı kalabalık havuzlardan dış kulak yoluna mantar enfeksiyonu yerleşebilir. Dış kulak yolunda yerleşmiş olan mantar tedavisi ise bilhassa zahmetlidir. Kaşıntıyla mücadele ve uzun süreli pansuman gerektirebilir. Bu sebeple dış kulak yolunu kuru tutmak mühimdir.

Alerjin bünye faktörü

Kulak kaşıntısının en temep sebeplerinden biri de alerjik bünyedir. Vücudunun başka bir yerinde egzema, mantar gibi rahatsızlıkları olan, besinlere ya da başka bir maddeye karşı alerjisi olan insanlarda kulak kaşıntısı sık görülür. Bunun yanı sıra kulağımızın kendini savunması için ürettiği serümen(kulak kiri) pamuklu çubuklarla sık ve şiddetli bir şekilde temizlenirse dış kulak yolunda normal dışı bir kuruluk ve bu tip yabancı cisimlerin teması sebebiyle kaşıntı hissi artabilir.

Bazı vücut direncini düşüren hastalıklar da kulak enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturabilir.(Diabet gibi) Bu durumlarda mutlaka ana hastalığın da yanı sıra muayene altına alınması gerekir.

Basit gibi görünen kulak kaşıntısı bir çoğumuza hayatı zehir edebilir. Fakat alınacak tedbirler ve biraz irade bu durumdan kurtulmak için yeterlidir. Tehlikeli sonuçlar doğurmadan ve ciddi tedaviler gerektirmeden bu durumu atlatabilmek için bilhassa yaz aylarında kulak bakımımıza dikkat etmeliyiz.

Kulak kaşıntısı ve dış kulak yolu enfeksiyonları için alınabilecek önlemler: