Meteoroloji uyardı çok fena olacak! İstanbul ve Ankara Valilikleri alarm verdi sağanak ve fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kente için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Sağanak yağış ve fırtına için İstanbul ve Ankara Valilikleri uyarı üstüne uyarı yaptı. İşte 2 Ekim 2022 Pazar günü hava tahminleri ve uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kente için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklığın batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Ekim Pazar gününün hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı düşüyor: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.