Meteoroloji uyardı çok fena olacak! İstanbul ve Ankara Valilikleri alarm verdi sağanak ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.