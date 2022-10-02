İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 'Eren' operasyonlarında 98 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika flaş açıklamalar geldi. Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, ilkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, ilkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

- İlkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildi. Sonbahar-kış operasyonlarında da işin gereği, bu sayı artırılacaktır.

- İnşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir, bu büyük milletindir.

- Dün başlayan operasyonlarda 2 terörist daha sarı torbaya girmiştir. İki teröristin de kırsal yapılanmaya dahil olduğu tespit edilmiştir.

- Operasyonlarda 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, bin 50 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.