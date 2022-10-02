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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 'Eren' operasyonlarında 98 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 'Eren' operasyonlarında 98 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika flaş açıklamalar geldi. Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, ilkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, ilkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

- İlkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildi. Sonbahar-kış operasyonlarında da işin gereği, bu sayı artırılacaktır. 

- İnşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir, bu büyük milletindir.

- Dün başlayan operasyonlarda 2 terörist daha sarı torbaya girmiştir. İki teröristin de kırsal yapılanmaya dahil olduğu tespit edilmiştir. 

- Operasyonlarda 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, bin 50 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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