Şamil Tayyar'ın Hazine Bakanı Nureddin Nebati tweeti olay oldu! Tayyar o paylaşımı sildi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin yer aldığı konuşmasının metin yazarını eleştirdi. Olay paylaşımını daha sonra sildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nde yaptığı konuşmada kullandığı “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Nebati’nin konuşmasını metti yazan kişi üzerinden eleştirdi. Tayyar, metni yazan kişinin ‘psikoanaltik incelemeye tabii tutulması’ gerektiğini söyledi. Tayyar, konuşma metin yazarını eleştirerek “Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır” dedi.

Tayyar’ın paylaşımı şöyle: “Son dönem Nebati bakanımızdan ziyade metin yazarı gündemde. Kimdir, necidir bilmiyorum, sormadım da… Ancak. Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır😊”

Şamil Tayyar, daha sonra bu tweeti sildi.