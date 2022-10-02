Eğer denk gelirseniz sakın dokunmayın! İşte Türkiye’deki en zehirli mantarlar

Mantar dendiği zaman genellikle lezzetli yemekler akla gelir. Ancak mantar yerken oldukça dikkat etmek gerekir çünkü ülkemizde de birçok zehirli mantar bulunuyor. İşte mutlaka aklınızda bulundurmanız gereken, Türkiye’de yetişen en zehirli mantar türleri...

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Hemen hemen Türkiye’nin her yerinde yetişen mantarın oldukça fazla seveni bulunuyor. Ancak mantar tüketirken çok dikkat etmek gerekir çünkü birçok türü olan mantarın zehirli olma ihtimali çok yüksek.

Türkiye tabiatında zehirli ve zehirsiz birçok büyük mantar türü mevcut. Mantarların zehirli olup olmadığını anlamak ise hiç basit değil. Çünkü aynı ortamda yaşayabilen mantarlar şekillerine, renklerine ve kokularına göre rahatlıkla ayırt edilemezler.

Genellikle olarak beyaz solungaçlı, şapkası kırmızı ve kahverengi olup üzerinde beyaz benekler bulunan ve sapın topraktan çıktığı yerde yüksük biçiminde bir kılıfı olan mantarların zehirli olduğu tahmin edilir.

Örnek olarak gelin mantarı ismiyle da bilinen sinek mantarı, kırmızı veya turuncu şapkasının üzerinde beyaz benekleri bulunan zehirli bir mantar türü olarak bilinir.

Gelin mantarı

Türkiye’deki zehirli mantar türleri arasında bulunan bir mantar da kuzugöbeği ebesi mantarıdır. Şapkasının rengi kahverengiyle kırmızı arasında değişiklik gösterir. Hayatının ileriki dönemlerinde uzun süre güneş ışığına maruz kaldıkça şapkasının rengi koyu kahverengi veya siyah hale gelir. Ergin haldeyken şapkası düzensiz ve kıvrımlı şekliyle beyne benzer. Daha çok dağlık arazilerde ve iğne yapraklı ormanlarda rastlanır.

Evcikkıran mantarı

Türkiye’de çok sayıda zehirlenme vakasına yol açan bir diğer mantar türü ise evcikkıran ismiyle da bilinen köygöçüren mantarıdır. Hayatının ilk dönemlerinde şapkası zeytin yeşili, zeytin sarısı ve parlak haki renklerde görülebilir. Sonraki zamanlarda şapkası gelişir, büyür, rengi giderek açılır ve beyaz/uçuk zeytin yeşili renklerine bürünür. Yenilebilir mantarlara olan benzerliğinden dolayı ayırt edilmesi hayli güçtür.

Köygöçüren mantarı

Köygöçüren mantarı çoğunlukla yenilebilir mantarlar ile karıştırılıp zehirlenmelere neden olur.

Zehirli mantarlar kişilerde çeşitli etkilere neden olabilir. Kimisinin etkileri tedavi edilebilirken kimisi ölümcül olabilir. Bu yüzden mantar zehirlenmesinden korunmanın en iyi yolu, hakkında bilgi sahibi olmadığımız mantarları doğadan toplayıp tüketmemektir.