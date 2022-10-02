Çocuğunuz bamya sevmiyorsa bu çorba tam size göre! Kaşık kaşık içilecek etli salçalı bamya çorbası

Bamya, oldukça faydalı bir besin olmasına rağmen çocuklar başta olmak üzere birçok kişi tarafından çok tercih edilmeyen bir sebze. Genellikle yemeklerde kullanılan bamya ile yapılan etli salçalı bu çorba, bamya ile olan tüm husumeti ortadan kaldıracak.

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Bamya, öyle bir yiyecektir ki, sevenler bayılıyor, sevmeyenler ise kokusuna bile dayanamıyor. Ancak faydalarına bakıldığında tam bir vitamin deposu olan bamya ile mükemmel bir çorba hazırlayabilir ve evinizde bamyaya olan ön yargıları yerle bir edebilirsiniz.

İşte sevmeyenlere bamyayı sevdirecek etli salçalı bamya çorbası tarifi ve malzemeleri…

Etli bamya çorbası tarifi için malzemeler:

300 gr küçük boy taze bamya

200 gr küçük kuşbaşı doğranmış et

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet orta boy domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon suyu

1 litre sıcak su

Tuz

Karabiber

Etli bamya çorbası tarifi:

Etli bamya çorbası yapmak için; ilk başta 300 gr küçük boy bamyanın sap kısımlarını çok derine inmeden bıçak yardımı ile sağdan sola doğru döndürerek doğrayın. Tepe kısmını huni şeklinde kesin. Muhakkak bamyanın üst kısmını tamamen kesmeyin çünkü bu, bamyanın yapışkan sıvı salmasına neden olur.

Temizlediğiniz taze bamyaları iyice yıkayın. Yapışkan sıvı salmasına engel olmak için bamyaları derin bir kaba koyun. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Sonrasında suyun içine 1 adet limon suyu sıkıp, çok az tuz ekleyip, bu şekilde biraz bekleyin.

Sonrasında orta boy derin bir tencereyi ocak üzerine alıp, iyice ısıtın. Isınan tencereye 200 gr küçük kuşbaşı doğranmış eti ekleyin. Etlerin rengi değişip, suyunu salana kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Sonrasında etlerin üzerini hafifçe geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde etler suyunu çekip, yumuşayana dek pişirin.

Sonrasında pişen etlerin üzerine 1 adet küçük boy ince ince doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Soğanlar yumuşayana kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Sonrasında tencereye 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ve 2 diş ince ince doğranmış sarımsak koyun. Salçaların kokusu çıkana kadar devamlı karıştırarak, kavurun. Sonrasında tencereye 1 adet orta boy rendelenmiş domates ilave edin. 1 dakika daha kavurmayı sürdürün.

Salyalanmaya dikkat

Ardından tencereye suyunu süzdüğünüz bamyaları ekleyin. Bamyaların üzerine 1 litre sıcak su ilave edin. Su miktarını tercihe göre azaltabilirsiniz. En son olarak etli bamya çorbasına yarım limon suyu sıkın. Limon miktarını da tercihe göre arttırabilirsiniz. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ilave edin. Çorbayı 1-2 kere karıştırıp, kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde bamyalar yumuşayana dek pişirin. Pişme sırasında bamyaların dağılmasını ve salyalanmasını istemiyorsanız çok fazla karıştırmayın.

Etli bamya çorbasını bu şekilde sıcak halde servis edebilirsiniz.