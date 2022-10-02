Teknoloji devi Apple bir iPhone'nun daha fişini çekti! Resmi destek verilmeyecek

Teknoloji devi Apple, iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

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Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı.

Apple iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

Vintage nedir?

Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.

Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4,7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.