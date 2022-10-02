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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Teknoloji devi Apple bir iPhone'nun daha fişini çekti! Resmi destek verilmeyecek

Teknoloji devi Apple bir iPhone'nun daha fişini çekti! Resmi destek verilmeyecek

Teknoloji devi Apple, iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

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Teknoloji devi Apple, iPhone 6’nın artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı.

Apple iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

Vintage nedir?

Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.

Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4,7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.

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