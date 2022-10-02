Yürekli Konferansları tarafından 2000'den beri düzenlenen ve son 19 yıldır Yapı Kredi Word ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV’nin medya ortağı olduğu, MARKA Konferansı, 70’inci sanat yılını kutlayan Türk Tiyatrosu’nun duayeni Haldun Dormen’e ‘Ustaların Ustası’ ödülü verildi.

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Haldun Dormen konferansın 70’inci konuşmacısı olarak sahneye çıktı. Gelini, gazeteci Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde sahne alan 94 yaşındaki Dormen, “Gelişime ayak uydurmak için çaba göstermiyorum ama gençlerle çalıştığım için ister istemez oluyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Gençlere ayak uyduruyor

Haldun Dormen eskiden Frank Sinatra dinlediğini, şimdi de Ceza dinlediğini söyledi. Hayatın kendisini sürekli bir yerden bir yere götürdüğünü, ancak her zaman ne istediğini bilerek hareket ettiğinin altını çizdi. Dormen, “Tiyatrocu olarak doğdum, gösteri sanatlarının bir parçası oldum, hayatımı ona göre düzenledim, öyle başladım böyle de gidiyorum” diye konuştu.

Hayatı boyunca hayallerinin çoğunu gerçekleştirdiğini ve istediği yere geldiğini kaydeden Dormen, “Yaşlanmaya vaktim yok, tek hayalim insanlara, gençlere yardımcı olmak, ölümsüz birisi olup olmadığımı tarih yazacak” ifadelerini kullandı.

Ustaların Ustası Ödülü verildi

Haldun Dormen’e meslek hayatında gösterdiği üstün başarıları ve Türk tiyatrosuna yaptığı katkılardan ötürü ‘Ustaların Ustası’ ödülü layık görüldü. Ödülü takdim eden Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Benim için çok anlamlı bir an, son 21 yıldır düzenlediğimiz MARKA konferanslarının en anlamlı seansı. Remastered konseptli konferansımızın daha anlamlı bir kapanışı olamazdı. MARKA Platformu olarak ödül vermek konusunda çok seçiciyiz, konseptimizle varlığımızla çok iyi bütünleşmiş bir kişi olursa ödül veriyoruz. Bu yıl remaster temamızdan çıkışla ‘master of remaster” olarak konumlandıracağımız, alanında lider konuma çıkmış ve değişen şartlar içinde daima kendini yenileyerek, ısrarla başarısını korumuş bir rol modele ödülü vermek istedik. Bu nedenle Haldun Dormen’e, ‘Ustaların Ustası’ ödülünü veriyoruz” diye konuştu. Yürekli Şengör daha sonra Dormen’e özel tasarım ödülünü takdim etti.

Haldun Dormen'in ödül listesi kabarık

Usta sanatçı Dormen'in Türk Tiyatrosuna yaptığı katkılar ve başarıları sanatçıya birçok ödül getirdi. İşte Haldun Dormen'in aldığı ödüller;

1966, 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film & En İyi Senaryo "Bozuk Düzen"

1967, 4. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi "Güzel Bir Gün İçin"

1998, Devlet Sanatçısı

2006, İstanbul Tiyatro Festivali, Onur Ödülü[25]

2014, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Onur Ödülü[26]

2014: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2015, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri

2017, YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü, Onur Ödülü[27]

2018, Rotary Türkiye, Meslek Hizmet Ödülü[28]

2018, 2. Üstün Akmen