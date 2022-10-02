BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de kadın otobüs şoföründen örnek davranış! Mendile sarılı buldu

Mersin'de kadın otobüs şoföründen örnek davranış! Mendile sarılı buldu

MERSİN Büyükşehir Belediyesine bağlık belediye otobüsünde görevli kadın şoför, otobüste bulduğu mendile sarılı 'yaşlılık maaşı'nı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Abone ol

Tarsus ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Zeliha Dursun, Yarenlik Alanı girişinde bulunan merkez PTT şubesinden yaşlılık maaşını çekip mendile sararak şalvarının cebine koydu. Dursun, ardından 216 numaralı Gazipaşa-Bolatlı-Akgedik hattında çalışan Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracına bindi.

Otobüste yolculuk yaptığı esnada parasının sarılı olduğu mendili düşüren Dursun, durumu fark etmedi ve bir süre sonra otobüsten indi. Otobüs şoförü Emine Kuçin, seferini bitirip merkez birime geldiğinde otobüsün içinde yerde düğüm atılmış halde bulunan mendili fark edince durumu birim amirlerine iletti.

Su faturasındaki adrese götürdü

Mendil açıldığında içerisinde bir miktar para ve bir adet su faturası bulundu. Su faturasından yola çıkılarak Akgedik Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Dursun’a ulaşıldı ve parası tutanakla teslim edildi. Parayı sahibine teslim eden şoför Emine Kuçin, “Seferim bittikten sonra aracımı temizlerken bir mendilin içerisinde kapalı bir şekilde bir şey buldum. Amirlerime, idareye teslim ettim. İçinde teyzemizin parası ve bir adet su faturası bulunmaktaydı. Su faturasında yer alan adresten teyzemize ulaştık ve parasını kendisine teslim ettik” dedi.

Parasını eksiksiz şekilde aldığı için mutlu olan Zeliha Dursun, “Parayı buldum, sevindim. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: ''Özgüveni düşük bir çocuktum''
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: ''Özgüveni düşük bir çocuktum''
Kazanmanın En Kolay Yolu Altın Yatırım!
Kazanmanın En Kolay Yolu Altın Yatırım!
Fatih Erbakan'dan İYİ Parti'ye 'HDP' sorusu: Diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?
Fatih Erbakan'dan İYİ Parti'ye 'HDP' sorusu: Diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?
Kandil havadan vuruldu en az 23 terörist öldürüldü! Asos operasyonuyla ilgili yeni detaylar
Kandil havadan vuruldu en az 23 terörist öldürüldü! Asos operasyonuyla ilgili yeni detaylar
Çocuğunuz bamya sevmiyorsa bu çorba tam size göre! Kaşık kaşık içilecek etli salçalı bamya çorbası
Çocuğunuz bamya sevmiyorsa bu çorba tam size göre! Kaşık kaşık içilecek etli salçalı bamya çorbası
Mazhar Bağlı, yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu! Suriye'den alınan ganimet helaldir
Mazhar Bağlı, yolsuzluktan tutuklanan kardeşini böyle savundu! Suriye'den alınan ganimet helaldir
Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında çarpıcı itiraflar:''Tedavi şart''
Deniz Uğur'dan Reha Muhtar hakkında çarpıcı itiraflar:''Tedavi şart''
Jüpiter'in uydusu Europa ilk kez yakından görüntülendi
Jüpiter'in uydusu Europa ilk kez yakından görüntülendi
Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Sergen Yalçın Hull City'nin hocası oluyor
Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Sergen Yalçın Hull City'nin hocası oluyor
Eğer denk gelirseniz sakın dokunmayın! İşte Türkiye’deki en zehirli mantarlar
Eğer denk gelirseniz sakın dokunmayın! İşte Türkiye’deki en zehirli mantarlar