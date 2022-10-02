Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: ''Özgüveni düşük bir çocuktum''

Kanal D’nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın Ceylin’i Pınar Deniz, Alem dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çocukluğunda özgüveninin düşük olduğunu belirten ünlü oyuncu, Yargı dizisindeki rolüyle özgüveninin arttığını söyledi. Pınar Deniz kendisiyle ilgili birçok itiraflarda bulundu.

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Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı'nın Ceylin’i Pınar Deniz, Alem dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çocukluğunda özgüveni düşük bir çocuk olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Ceylin beni olgunlaştırıp kendime olan güvenimi artırdı. Acının üstesinden nasıl gelinebileceğini öğretti. Fütursuz olma hali bana cesaret verdi. Kadın olmanın, kırılgan olup da güçlü kalabilmenin yolunu gösterdik birbirimize” diye konuştu.

Güzel oyuncuya kariyer yolculuğu soruldu

''‘Beni çalışmak kurtarır’ mottomun ne kadar da karşılığı olduğunu görüyorum. Üretmek, hayatımın her noktasında hep iyi hissettirip geliştirdi beni. Şimdi yolculuğumun bu durağında, gururlu ve mutlu hissediyorum. Başarabileceklerimin sınırsız olduğunu hep biliyordum, bugün geldiğim yer kendime olan inancımı daha da güçlendiriyor.''

''Oyunculuk hedefim yoktu''

''Hep hayal gücü çok yüksek biriydim, fakat büyüdüğümde oyuncu olurum gibi bir hedefim yoktu. Şarkı söylemeyi çok seviyordum ve kendimi hep sahnede ya da sokakta şarkı söylerken hayal ediyordum.

Özgüveni düşük bir çocuktum, o yüzden kendimi hep bir sanat dalıyla ifade etmeye çalışıyordum. Gösterilerde konuşamazdım ama şarkı söylerdim. Herkesin içinde ağlayamazdım, o yüzden odama kapanıp şarkı söyleyerek duygularımı öyle akıttığımı hatırlıyorum. İlkokulda Tolgahan’ın CD’lerini alıp tango öğrenip sonra da arkadaşlarıma öğretirdim mesela. İnsanlarla iletişim kurma biçimim buydu.''

Pınar Deniz, Ceylin karakteriyle ilgili konuştu

Güzel oyuncu, Ceylin karakteriyle özel bir bağ kurduğunu ve Ceylin'in ondaki yerinin hep ayrı kalacağını söyledi.

''Bazen hayattaki en yakınımdan bile daha büyük bağ kuruyorum karakterlerimle. Onlar gerçekten var ve ben yansıttıkları her hissi en içten bir şekilde yaşıyorum.

Bu klişe olabilir ama her oynadığım karakter bende bir his bırakıyor. Pınar’ın sıkıştığı duyguları çözüyor sanki. Ceylin beni olgunlaştırıp kendime olan güvenimi artırdı mesela. Acının üstesinden nasıl gelinebileceğini öğretti. Fütursuz olma hali bana cesaret verdi. Kadın olmanın, kırılgan olup da güçlü kalabilmenin yolunu gösterdik birbirimize.''

''Enerjisi yüksek biriyim''

Ünlü oyuncuya dizi çekimlerinde nasıl bir Pınar olduğu soruldu.

''Ben genelde enerjisi yüksek biriyim. Ekiple var olmayı, onların enerjisiyle çalışmayı seviyorum. İşimi layığıyla yapabilmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahnenin moduna göre hep o duyguda kalmaya çalışıyorum. Eğer dramatik bir sahne çekilecekse hangi işte olursam olayım ekipten hassas olmasını rica ederim ama onun dışında genelde çok yükseğimdir. O sabah ve gece setlerinde sinir bozucu pozitif insan benimdir anlayacağınız.''

İstemeye gelmişler!

Pınar Deniz'i ekran başında gören bir aile onu çok beğenip ailesinin evine istemeye gitmiş.

“Vatanım Sensin”de beni çok beğenip, evimi bulup ailemden çat kapı istemeye gelmişlerdi. Bir hafta ısrarcı olmuştu aile. Bakıldığında korkunç ama komik bir olay.