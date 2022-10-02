Fatih Erbakan'dan İYİ Parti'ye 'HDP' sorusu: Diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti'nin CHP'ye diyet borcunu 31 Mart seçimlerinde ödediğini belirterek, "Masanın gizli ortağı HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.

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Adana'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erbakan, parti liderlerinin 37 defa bir araya geldiğini belirterek, "Altın günlerine devam ediyorlar. Yiyip, içiyorlar. Ortada daha cumhurbaşkanı adayı yok. Kaynak paketi yok. Milletin derdine derman olacak somut bir projeleri yok" dedi.

"Fotoğraf çektirip dağılıyorlar"

Muhalefetin toplandığında 'Cumhurbaşkanı kim olacak?' kavgası yaptığını söyleyen Erbakan, "Parlamenter sistem aşağı, parlamenter sistem yukarı, çay, kahve içip, altın günü yapıyorlar. Sonra da fotoğraf çektirip, dağılıyorlar. En son iki büyük ortak arasında adaylık tartışması, kavgası çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını masaya adeta dayattı. Buna karşın Akşener, '6'lı masa noter değil; noter değiliz' ifadesini kullandı. CHP'den vakti ile emanet milletvekilli almalarından kaynaklanan diyet borçlarını 31 Mart seçimlerinde, CHP'ye geri ödediklerini ifade etti. Peki, CHP'ye olan diyet borcunuzu ödediniz de masanın gizli ortağı HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?" diye konuştu.

"Hayret ediyorum"

İstanbul Sözleşmesi'nin karı-koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partner kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

”Neden karı-koca demiyorsun da bu sözleşmede partnerler diyorsun, çünkü erkek erkeğe de partner oluyor. Kadın kadına da partner oluyor. Ayrıca partner olması için nikah birlikteliğinin de olmasına gerek yok. Karı koca dersen bu nikah birlikteliğiyle bir araya gelmiş kadın ve erkekten oluşan bir aile demek. Böyle bir aile mefhumunu kabul etmiyor. Allah muhafaza buyursun; bu, Avrupa ülkelerinde bazılarında olduğu gibi kadın kadına, erkek erkeğe evliliklerin altyapısını oluşturmanın bir adımıdır. Bu sinsi sözleşmeyi 'gelir gelmez tekrardan geri getireceğim' diyen bir Altılı Masa. O masada oturan muhafazakar, mütedeyyin tabana sahip olan partilerin durumuna hayret ediyorum. Buna nasıl ses çıkarmıyorsun."