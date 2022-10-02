Tepki çeken sahnesiyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'dan bikinili pozlar

Disney Plus'un yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda'da dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle tepkilerini üzerine çeken güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sancaktutan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Genç oyuncu Hafzanur Sancaktutan'tan son günlerde hem güzelliği hem özel hayatı hem kariyeriyle adından sıkça bahsediliyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle tanınmıştı. Güzel oyuncu ardından Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Dedesinin istismarından bahsetmişti

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından dedesinin kendisine istismar uyguladığından şu sözlerle bahsetmişti:

"İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum."

22 yaşındaki güzel isim, 'Menajerimi Ara' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş ile uzun süredir aşk yaşıyor. Aşk Ağlatır dizisinde partner olan ikilinin ilişkisi kısa sürede arkadaşlığa dönüşmüştü. Güzel oyuncu Hafzanur Sancaktutan, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle çok beğeniliyor.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Sancaktutan, cesur kareleriyle hayranlarını büyülüyor.

Bikinili pozu çok beğenildi

Dijital bir playtformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle çok konuşulan Sancaktutan, yine konuşulacak bir poz paylaştı. Yeşil bikinisiyle pencere önünde poz verdi.

Güzel oyuncunun pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İddialı pozlarıyla son günlerde dikkat çeken genç oyuncu, daha önce karın kaslarının belli olduğu fotoğrafıyla da gündem olmuştu.

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'ın özel hayatı merak ediliyor. Kullanıcılar arama motorlarında Hafsanur Sancaktutan kimdir, yaşı, boyu, sevgilisi diye aratmaya başladılar.

Hafsanur Sancaktutan'ın özel hayatı

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir. Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermişti.

Oyuncu 1.63 metre boyunda, 53 kilodur. Sevgilisi meslektaşı Deniz Can Aktaş'tır. Sancaktutan, temmuz ayında sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "Yol arkadaşım, dostum, iyi ki doğdun… Kalbim hep seninle, sen iyi ki benimlesin"

Ünlü oyuncunun gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.