Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım kızları Mavi'nin hastalığı ile ilgili ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde Gamze Erçel'n kızı Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinde Mavi için geçmiş olsun mesajları yağarken, Gamze Erçel'in annesi Mavi Erçel'in de kanserden vefat ettiği belirtilmişti. Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım, kızının görüntülerinin izinsiz olarak kullanılıp yayınlanmasına tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi, sosyal medyada sağlık sorunları nedeniyle gündeme geliyor. Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddialarının ardından ailesi tarafında Mavi Erçel'e kanser teşhisi konulduğu söylenmişti.

''İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz''

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğu iddiası magazin gündeminde yer almıştı.

Gamze Erçel kızının sağlığının sosyal medya üzerinde gündem olması üzerine açıklamalar yapmıştı.

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...

İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin Magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer Magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"

Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sosyal medyadan tepki gösterdi

Mavi için sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım, kızının görüntülerinin izinsiz olarak kullanılıp yayınlanmasına kızdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Caner Yıldırım, "Takipçi ve beğeni için paylaşım yapan sayfaları şikayet edeceğiz" dedi.

''Engelleyin ve şikayet edin''

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınlayan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi; "Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım"