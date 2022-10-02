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Suriye'de Özel Harekat polisi şehit oldu! Füze saldırısı ile yaralanmıştı

Suriye'de Özel Harekat polisi şehit oldu! Füze saldırısı ile yaralanmıştı

İÇİŞLERİ Bakanlığı acı haberi duyurdu. Tel Rıfat Bölgesi'ne atılan füze sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tel Rıfat Bölgesi'ne atılan füze sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. İçileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü."

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