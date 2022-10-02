Suriye'de Özel Harekat polisi şehit oldu! Füze saldırısı ile yaralanmıştı

İÇİŞLERİ Bakanlığı acı haberi duyurdu. Tel Rıfat Bölgesi'ne atılan füze sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tel Rıfat Bölgesi'ne atılan füze sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. İçileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü."