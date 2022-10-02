İrem Derici'nin paylaşımı ortalığı karıştırdı! Müziği mi bırakacak?

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla adından sıklıkla bahsettiren güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından oldukça merak konusu oldu.

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Sosyal medya platformlarından olan Instagram, ünlüler ile vatandaşlar arasındaki etkileşimin en fazla yapıldığı platform olarak biliniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan şarkıcı İrem Derici de takipçileriyle sık sık fotoğraf ve videolar paylaşıyor. İrem Derici son olarak Instagramhesabından bir anket paylaştı.

"Perşembeyi bekleyin"

Güzel şarkıcı İrem Derici, konser verdiği sırada çekinmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Haftaya biraz ortalık karışacak, perşembeyi bekleyin.

Müziği mi bırakacak?

Sevenlerini heyecanlandıran ünlü isim Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaşarak takipçilerine yönelttiği sorunun cevaplarında ise şu şıklar yer aldı:

Rastgele Pavyon açılacak

Yeni şarkı çıkacak

Düğünüm var

Müziği bırakacağım

Ortalık karıştı

İrem Derici'nin yaptığı bu paylaşım üzerine takipçileri perşembe günü ne olacağını merak etmeye başladı.

Ayrıca İrem Derici'nin yaptığı ankette en çok gelen o ise rastgele pavyon açılacak seçeneği oldu.

İrem Derici kimdir?

Şarkıcı İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan başarılı şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya çıkardı.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" singleı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" teklilerini yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.