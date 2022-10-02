CHP kendi anketlerinde uçtu! En az 7-8 puan fark var...

Anket şirketleri düzenli olarak anket yayınlamaya devam ederken, CHP'den bomba açıklama geldi. Anket şirketlerinin açıkladığı anketlerde en fazla yüzde 24 çıkan CHP oyları, CHP'nin kendi yaptırdığı anketlerde yüzde 30'u aşmış görünüyor.

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Kamuoyuna açıklanan ve genellikle AK Parti ve MHP'nin tepkisini çeken anketlerde bile yüzde 25 oy oranını geçemeyen CHP'nin kendi yaptırdığı anketlerle ilgili sızan bilgi olay oldu. CHP kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu iddia etti.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "Her hafta yeni bir kamuoyu araştırması yayınlanıyor. Farklı şirketlerin yayınladığı anketler borsa gibi. Bir hafta içinde aynı partiyi yüzde 13 gösteren de yüzde 20 gösteren de var. CHP’nin oy oranını da yüzde 22 ile yüzde 27 arasında gösteren çok sayıda farklı anket yayınlandı.

İktidar partileri gibi muhalefet de anketlere mesafeli. Bu nedenle birçok parti, kendi durumunu ölçmek için kendi anketlerini yaptırıyor. CHP kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu söylüyor..." ifadesine yer verildi.