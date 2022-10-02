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Vatandaşın 'Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım' sözlerine Mansur Yavaş'tan olay yanıt!

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu'da sokakta vatandaşlarla bir araya geldi. O anlarda bir vatandaş Yavaş'a "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ise vatandaşa dönüp "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu'da sokakta vatandaşlarla bir araya geldi. O anlarda bir vatandaş Yavaş'a "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Yavaş ise vatandaşa dönüp "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" dedi.

Son zamanlarda adı muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için geçen isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Yavaş'ın adaylığına itirazımız olmaz" sözleri sonrasında konu tekrar gündeme gelmişti. Yavaş'a yakın isimler ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Hatta Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını açıkladığı şekilde yorumlanan "Benimle misiniz?" çıkışı sonrasında "Sizinleyiz genel başkanım" paylaşımı yapmıştı.

Bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken Yavaş, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programı için kente gitti. Yavaş'ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ordu sokaklarında yürüyen belediye başkanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşın "Sayın Cumhurbaşkanım" sözlerine sessiz kalmadı

O anlarda Yavaş'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Yavaş ise bir an duraksayıp vatandaşa "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" dedi.

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