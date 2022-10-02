Tek başına doyurucu bir yemek: Lazanya tarifi...

Lazanya tek başına doyurucu bir yemektir. Lazanyanın yanına ekstra bir şey yapmak istiyorsanız daha hafif, midenizi yormayacak yemekler tercih edebilirsiniz. Bunun için lazanyanızın yanına ilk seçimi sevdiğiniz bir çorbadan yana yapabilirsiniz.

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Et tüketmeyenler için, sebze sevenler için harika ötesi bir lezzet olacak sebzeli lazanya tarifini de deneyebilirsiniz. Yapması oldukça kolay olan bu tarifi denediğinizde sizler de beğeneceksiniz.

Lazanya malzemeleri

12 yaprak lazanya

İç harcı için;

400 gr kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt (600 ml)

Yarım su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Yapılışı

İç harcı için geniş bir tavaya sıvı yağı alın. Küçük küçük doğradığınız soğanları ilave edin, biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

Kıymalar yeterince kavrulunca doğradığınız sarımsakları ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesleri de ilave edin ve orta ateşte 5 dakika kadar daha soteleyin.

Üzerine salçayı ve tuzu ekleyerek kavurun.

Ardından suyunu ekleyin ve iç harcınız suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakın.

Beşamel sosu için tereyağı ve unu küçük bir tencereye alın ve orta ateşte kavurun.

Üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştırın.

Kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberi ekleyin. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabına önce biraz iç harçtan yayın.

Üzerine çok az beşamel sostan gezdirdikten sonra lazanyaları dizin.

Lazanyaların üzerine biraz kıymalı iç harç ve ardından beşamel sos dökerek güzelce yayın.

Üzerine tekrar lazanya yapraklarından yerleştirin ve tekrar iç harç ve beşamel sostan gezdirin. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar devam ettirebilirsiniz.

En üstteki lazanyalara tekrar iç harç ve beşamel sos dökelim ve kaşar peyniri rendesi serpin.

Lazanyalarınızı önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Üzeri tamamen kızarınca fırından alın ve 15 dakika kadar dinlendirin.

Ardından lazanyanızı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf noktalar

Lazanyaların haşlanıp haşlanmaması durumu markasına göre değişiklik gösterebilir. Kullandığınız lazanyanın paketinin üzerindeki açıklamaları okuduğunuzda nasıl yapacağınız belirtilmiş olacaktır. Eğer haşlanması gereken bir lazanya kullanıyorsanız ve haşlamadan yapmışsanız lazanyalarınız sert kalacaktır.

Beşamel sosu yaparken unu gereğinden fazla kavurmamalısınız. Güzel bir şekilde karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz.

Lazanya yapraklarının yapışmaması için fırın kabınızı yağlamalısınız.