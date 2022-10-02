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TSK içinde neler oluyor? 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık

TSK içinde neler oluyor? 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık

TSK içinde 28 Şubat ruhunu hortlatmak isteyenlerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un subay, astsubay, ve ailelerine başörtü yasağı getiren kararının ardından şimdi de Tokat'taki 30 Ağustos törenlerinde Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli askerlerin görüntüleri ortaya çıktı.

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Kayseri'de başörtüsünü yasağı getiren ve hemen ardından görevden alınan Albay İlhan Coşkun skandalı sıcaklığını korurken, bu kez Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda 28 Şubat'ı andıran görüntüler meydana geldiği ortaya çıktı.

Valinin elini sıkmama eylemi

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda rütbeli bir askerin resepsiyon salonuna telefonla konuşarak girip misafirleri eşiyle birlikte karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan salona girdiği görülüyor. 

28 Şubat' andıran eyleme tepki

O rütbeli askerin ardından gelen subaylar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden Vali Hatipoğlu ve eşinin elini sıkmadan salona giriş yapıyor. Bir grup rütbeli askerin adeta 28 Şubat zihniyetini andıran eylemiyle ilgili görüntüler büyük tepki çekti. 

Albay, askerlere ve ailelerine başörtü yasağı getirmişti

Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayımladığı emirle müdürlükte görev yapan subay astsubay ile misafirlerin başörtü takmasını sakal bırakmasını yasakladı. Skandalın ortaya çıkmasıyla emir “sehven” yazıldı denilerek geri çekildi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı ise Albay İlhan Coşkun’u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.

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