Hadise geri döndü! Şaşırtan hamle...

30 Nisan'da nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirdi. Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmıştı. Ayrılığa dair birçok iddia ortaya atıldı. Hadise'nin son hamlesi de yeni çok konuşulacak.

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Hadise Açıkgöz, avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Ünlü şarkıcı boşanma nedeni olarak Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.

Boşanmanın perde arkası

Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamış, "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde bitirmişti. Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmamıştı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamalarında bulunmuştu.

''Daha önce boşanabilirlerdi''

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, duruşma sonrası açıklama yapmıştı. Açıklamada “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

Çift , evliliklerinde birinci doldurmadığı için anlaşmalı olarak boşanma davası açamamış, davaları çekişmeli olarak gerçekleşmişti.

Hadise evlerine geri döndü

Geçen hafta Hadise’nin boşanma kararı sonrası yeni ev arayışına girdiğini ve geçici olarak kardeşinin yanına yerleştiği söylentileri vardı. Ancak şarkıcı karar değiştirmiş.

Mehmet Dinçerler ile boşanma davası sonuçlanan Hadise, ayrıldığı Riva’daki eve geri döndü. Ünlü popçu, 1 yıllık kirası peşin ödenen evde konaklamaya kararlıymış. Mehmet Dinçerler'in ise şimdilik ailesinin evinde kaldığı ortaya çıktı.

Ekim ayında arka arkaya 10 konser verecek olan Hadise’nin konser başına 500 bin lira alacağı, bu ay 5 milyona yakın bir kazanç elde edeceği konuşuluyor.