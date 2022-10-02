Muğla'da deprem oldu!Çevre iller de fena sallandı AFAD'dan açıklama var

MUĞLA'da deprem oldu. Merkez üssü Köyceğiz olan 4. 8 şiddetindeki deprem Antalya ve Denizli'de de hissedildi. AFAD'dan son dakika açıklama var.

Abone ol

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli'de de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Deprem yerin 8,11 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini duyurdu.