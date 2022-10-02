Gelecekte otomobiller böyle mi görünecek? Yapay zekadan inanılmaz görüntüler

Teknolojinin gitgide geliştiği dönemlerde yapay zeka üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Adeta bir insan beyni gibi çalışan yapay zekalar, geleceğin otomobillerinin görüntüsünü çizdi. İşte yapay zekaya göre gelecekte kullanacağımız otomobillerin görüntüsü...

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Geleceğin ve teknolojinin bizlere neler getireceği mevzusunda herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Her ne kadar elektrifikasyon süreciyle birlikte içten yanmalı modellerin ilerleyen dönemlerde olmayacağını düşünsek en süper araçların geleceğini tahmin etmekte bir hayli zorlanıyoruz. Peki, bu araçların tasarımları nasıl bir görüntüye sahip olacak?

Tam da bu sorunun üzerine İngiltere'de araba sigortası sağlayıcısı olan Veygo, bir çalışma gerçekleştirdi. Şirket, geleceğin süper arabalarını hayal edebilmek adına yapay zekayı kullanmaya karar verdi. Bu doğrultuda yapay zekadan geleceğin süper arabalarını tasarlaması istenildi.

İşte yapay zekaya göre geleceğin arabaları:

Egzotik tasarım

İlk adımda yapay zekanın geleceğe dair tahminler yaparak bazı görseller sunması kulağa bir hayli korkutucu geliyor. Fakat bunu bir kenara bırakarak araçların tasarımlarına baktığımızda pek de şık gözüktüklerini söylemek mümkün değil. Günümüzden birçok çeşitli gözüken araçlar her ne kadar güzel olmasalar da egzotik bir tasarıma sahip oldukları bir gerçek.

Bu görüntüleri hazırlamak için İngiliz firma, bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan Midjourney'den yararlandı. Araştırma laboratuvarının sitesine girdiğinizde yapay zeka botlarına ne yapmalarını istediğinizi açıkladığınız taktirde karşınıza sizin için oluşturulan özel bir görsel beliriyor. İlk olarak kullanıcılara 25 tane ücretsiz kullanım hakkı sunulsa dahi, daha fazla görsel oluşturmak için üye olmanız ve belli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Yapay zeka nedir?

Yapay zeka (AI), tanım olarak makinelerin deneyimleyerek öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini sağlayan bir teknolojidir.

Günümüzde duyduğunuz çoğu örnek aslında yapay zeka ile çalışıyor. Örneğin satranç oynayan bilgisayarlardan kendi kendine giden arabalara kadar geniş yelpazeli öğrenme ve doğal dil işlemeye dayanmaktadır. Bu teknolojileri kullanarak bilgisayarlar, büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belirli görevleri yerine getirmeleri konusunda eğitilirler.