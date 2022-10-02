Altılı Masa, ikinci tur görüşmeleri için toplandı! Masada neler var? Kemal Kılıçdaroğlu rahatsızlığı...

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde başladı. Masanın gündeminde geçiş süreciyle ilgili partiler tarafından hazırlanan plan taslakları var.

Abone ol

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde başlıyor. Kılıçdaroğlu, saat 14.00'ten itibaren CHP Genel Merkezi’ne gelen kapıda karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik ortaklar tarafından açık açık dile getirilen itirazların gölgesinde başlayan toplantının gündeminde "aday kım olacak" sorusu yok.

Toplantının ana başlıklarından birisinin “geçiş süreci yol haritası” olması bekleniyor. Liderlerin, seçilecek cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağı, temel konularda Altılı Masa’daki liderlerle nasıl bir istişare süreci işleteceği, Bakanlar Kurulu’nun nasıl oluşturulacağı, kurumlara atamaların yine nasıl bir yöntemle yapılacağı gibi konuları içerecek çalışmanın bir-iki toplantıda ele alıp tamamlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı adayının belirlemesinin ise geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra en erken aralık ya da ocak ayında konuşulacağı ifade ediliyor.

Ortak video paylaştılar: Biz kazanacağız

Saat 14.00’te başlayan toplantı öncesi partilerinin Twitter hesaplarından #bizkazanacağız etiketiyle bir video paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "Biz korkudan değil; huzurdan yanayız. Biz baskıdan değil; özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil; kucaklaşmadan yanayız. Biz kin ve nefretten değil, sevgi ve saygıdan yanayız. Biz kazanacağız; 85 milyon yurttaşımız kazanacak Biz kazanacağız; tüm Türkiye kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Videoda liderlerin şu ifadeleri yer aldı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu seçim 7'den 70'e tüm Türkiye kazanacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Herkes için demokrasi diyoruz, herkes için hukuk diyoruz, herkes için zenginlik diyoruz.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 85 milyonu tek bir yumruk yapmaya geliyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: İnsanımızın derdini görmezden, duymazdan gelen bu iktidar, gidiyor arkadaşlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Hiç merak etmeyin. Sandıkla gelenler, sandıkla gidecekler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İnadına barış diyeceğiz. İnadına birliktelik diyeceğiz. İnadına kucaklaşma diyeceğiz. İnadına, demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz.