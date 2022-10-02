BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  DÜNYA

Veliaht Prense sundular! Siyasi krizin ardından Kuveyt'te hükümet istifa etti

Veliaht Prense sundular! Siyasi krizin ardından Kuveyt'te hükümet istifa etti

KUVEYT'te Başbakan Şeyh Ahmed Nawaf el-Sabah, hükümetin istifasını Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah'a sundu

Abone ol

Kuveyt'te yaşanan siyasi krizin ardından hükümet istifa etti. Başbakan Şeyh Ahmed Nawaf el-Sabah, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah'a istifayı sundu. İstifayı kabul eden Veliaht Prens, başbakandan yönetici unvanıyla hükümette kalmasını talep etti.

Kuveyt’te parlamento feshedilmiş ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah tarafından yayınlanan kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarılmıştı. Yeni parlamentonun seçilmesi için 2 ay içinde erken genel seçim yapılacağı bildirilmiş ve geçtiğimiz günlerde de parlamento seçimi gerçekleştirilmişti. Veliaht Prens, geçtiğimiz haziran ayında parlamentoyu anayasal olarak feshedeceğini açıklamış ve erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt'te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi. Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da deprem oldu!Çevre iller de fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Muğla'da deprem oldu!Çevre iller de fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
TSK içinde 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık
TSK içinde 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık
Teröristlerden Türkiye'ye sızma girişimi: 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı
Teröristlerden Türkiye'ye sızma girişimi: 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı
Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Vatandaşın 'Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım' sözlerine Mansur Yavaş'tan olay yanıt!
Vatandaşın 'Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım' sözlerine Mansur Yavaş'tan olay yanıt!
Tek başına doyurucu bir yemek: Lazanya tarifi...
Tek başına doyurucu bir yemek: Lazanya tarifi...
Tepki çeken sahnesiyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'dan bikinili pozlar
Tepki çeken sahnesiyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'dan bikinili pozlar
CHP kendi anketlerinde uçtu! En az 7-8 puan fark var...
CHP kendi anketlerinde uçtu! En az 7-8 puan fark var...
Mersin'deki polisevi saldırısında 5 kişi tutuklandı
Mersin'deki polisevi saldırısında 5 kişi tutuklandı