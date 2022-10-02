Yapımı 1 saat süren, lezzetini ömür boyu unutturmayan Toyga çorbasının müdavimi olacaksınız

Sürekli kuru gıdalar tüketmek, bağırsaklarda kuruluğa ve sonrasında ise ciddi hastalıklara sebep oluyor. Bu sebeple gün içerisinde çok sıvı tüketmek oldukça önemli olurken, aynı zamanda çorba gibi sıvı besinleri içmekte sağlığımız için oldukça faydalı. İşte tam da bu noktada yemeklerden önce tüketebileceğiniz harika bir tarif bulunuyor: Toyga çorbası...

İşte a'dan z'ye Toyga çorbasının yapımı ve gerekli olan malzemeler...

1/2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

5 su bardağı su

Tuz

Terbiyesi için:

1 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Üzeri için:

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Toyga çorbası yapılışı:

Toyga çorbası tarifi için; İlk olarak yarım su bardağı aşurelik buğdayı orta boy derin bir tencere içerisine koyun. Üzerini 3 parmağı biraz geçecek kadar su döküp, yumuşayana dek haşlayın.

Terbiyesi için; derin bir kap içine 1 su bardağı süzme yoğurt ekleyin. Üzerine 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı un ilave edin. Terbiyenin üzerine 5 su bardağı su ilave edin. Tel çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırarak, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar terbiyeyi açın. Haşladığınız buğdayın suyunu süzüp, tekrardan tencerenin içerisine ekleyin. Buğdayın üzerine yoğurtlu terbiyeyi döküp, Ocak üzerine koyun. Çorbanın içine 1 su bardağı haşlanmış nohutu da ilave edin.

Hazırladığınız toyga çorbasını devamlı karıştırarak, kaynatın. Çorbanın kaynamasıyla üzerine damak zevkinize göre tuz ekleyip, karıştırın. Çorbanın kıvamı koyu ise üzerine azar azar sıcak su döküp, kıvamı seyreltebilirsiniz.

Çorbanın üzeri için; küçük bir tava içine 1 buçuk yemek kaşığı tereyağı koyarak eritin. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane ilave edip, biraz kızdırın.

Hazırladığınız bu naneli karışımı çorbanın üzerine dökerek sıcak olarak servis edebilirsiniz

Toyga çorbası nasıl bir çorbadır?

Toyga çorbası, çabucak hazırlanan, oldukça doyurucu ve lezzetli malzemeler kullanılan bir çorbadır. Genellikle Tokat ve Amasya yörelerinde tüketilir. Osmaniye yöresinde bu çorbanın ismi Toğga çorbası olarak bilinir.

Toyga çorbası daha çok sıcak olarak tüketilse de bazı yörelerde soğuk olarak da içilmesi tercih edilen daha çok çok oldukça

Toyga çorbası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 60 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 50 dakikası da pişirme yeterlidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 5 kişilik toyga çorbası için geçerlidir.