Fatih Altaylı'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözler! Gençler camiye bu yüzden gitmiyor

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlerin camiye gitmemelerinden, namaz kılmamalarından yakınmış, bunun nedenini bulmak gerektiğini söyledi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Halka fakirliği övdünüz, kendiniz Mercedes’le, özel uçakla gezdiniz, gençler camilere bu yüzden gitmiyor beyefendi" diye cevap verdi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gençlerin camiye gitmemelerinden, namaz kılmamalarından yakındığı konuşmasını çok sert bir dille eleştirdi. Ali Erbaş'ın Gençlerin neden camiye gitmediğinin nedenini bulmak lazım" şeklindeki sözlerini alıntılayan Fatih Altaylı, "Çok uzun bir araştırmaya gerek yok. Sabah aynaya bakarsanız, kendi söylediğiniz cümleleri zahmet buyurup okursanız bunun nedenini anlarsınız." deyip ekledi: "Halka fakirliği övdünüz, kendiniz Mercedes’le, özel uçakla gezdiniz, gençler camilere bu yüzden gitmiyor beyefendi." İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:

Din ibadetten mi ibarettir

Diyanet İşleri’nin dinlerarası diyalogcu başkanı, gençlerin camiye gitmemelerinden, namaz kılmamalarından yakınmış, bunun nedenini bulmak gerektiğini söylemiş.

Çok uzun bir araştırmaya gerek yok.

Sabah aynaya bakarsanız, kendi söylediğiniz cümleleri zahmet buyurup okursanız bunun nedenini anlarsınız.

Şu son söylediğiniz lakırdılar bile aslında nedenin ta kendisi.

Çünkü siz din dediğiniz şeyi bir inanç bütünü, bir felsefe, bir anlayış, bir yaşam tarzı olarak görmediniz.

Siz dini sadece “ibadetten ibaret” zannettiniz.

Çünkü siz dini anlamadınız.

Anlamak işinize gelmedi.

Camiye gitmeyi önemsediniz.

Ama cami kapısından içeri girenin cebindeki paranın rüşvet parası olup olmadığını önemsemediniz.

Camiye gelmeden önce metresinin koynundan çıkıp çıkmadığına bakmadınız.

Kuran kursunu önemsediniz ama o kuran kursunda sübyanlara neler yapıldığını dert edinmediniz.

İnandığınızı iddia ettiğiniz Allah’ın kendisine ibadet taleplerini yerine getirdiniz ama kul hakkı ile ilgili sözlerini zerre dinlemediniz.

Allah’ın adını, emrettiği dinini kendi çıkarlarınız için kullandınız ama toplum için kullanmadınız.

Halka fakirliği övdünüz, kendiniz Mercedes’le, özel uçakla gezdiniz.

Gençler camilere bu yüzden gitmiyor Beyefendi.

O camileri siz boşalttınız.

Gidilmeyen, içinde ibadet edilmeyen koca koca camiler yaptınız, yapıyorsunuz.

O camilerin yerine gençlerin işe girebileceği fabrikalar yapsaydınız belki camiler dolardı.

Ama sizin doldurmak istediğiniz şeyin aslında camiler olmadığını gençler gördü.

O yüzden suçu gençlerde aramayın.

İbadet etmemek bir suç ise arkasındaki suçlu sizsiniz.