15 dakikada pişmeyen yalancı cheesecake tarifi...

Şerbetli tatlılara kıyasla daha az kaloriye ve daha fazla protein oranına sahip olan cheesecake hafif bir tatlıdır. Yalancı cheesecake denilen bu tarifi çay yanına 15 dakikada yapabilirsiniz. Üstelik çok malzeme gerektirmiyor.

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Cheesecake yabancı menşeili bir tatlı olduğu için onların malzemeleriyle bizim malzemelerimizin tadı farklı olabiliyor. Bu yüzden bu farkı en aza indirmek için başlamadan önce püf noktaları bilmelisiniz.

Püf noktalar

Su oranını dengelemek için labne peynirini süzebilirsiniz. Bir elek ya da süzgece birkaç kat kağıt havlu serip labneyi üzerine bırakıp, yarım saat süzdükten sonra ters çevirip yarım saat daha süzebilirsiniz.

Yağ konusunu ise cheesecake’in dolgu malzemesine krema ya da kaymak katarak çözebilirsiniz. Bu işlemler sonucu orijinal tariftekine yakın bir doku elde edersiniz.

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bu işlem malzemelerin kolay karışmasını sağlayacak ve böylece karışımı gereğinden fazla çırpmanıza engel olacak.

Kelepçeli kalıp kullanmak cheesecake’i kalıptan çıkarmak için daha kolay olacaktır.

Fırını önceden ısıtın. Böylece malzemelerin dengeli pişmesini sağlayabilirsiniz.

Çok fazla çırpmak cheesecake’in içinde çok fazla hava kalmasına, bu da tatlının çatlamasına neden olur. Bu yüzden malzemelerin karıştığını gördüğünüzde çırpmayı bırakmalısınız. Özellikle yumurtaların aklarını ayırıp kabartmayı düşünmeyin.

Malzemeler

2 paket burçak bisküvi

100 gram tereyağı

Kreması İçin;

2 poşet krem şanti

1 su bardağı süt

300 gram labne peyniri

Üzeri İçin;

350 gram frambuaz

7 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı

Yulaflı bisküvileri rondodan geçirip, erimiş tereyağı ile karıştırın ve pişirme kaşığı serdiğimiz kalıba dökün.

Bastırarak düzleştirdiğiniz bisküvili harcınızı, sosu hazırlayana kadar buzdolabında bekletin.

Kreması için, krem şantiyi sütle koyu bir kıvam alana kadar çırpın.

İstediğiniz kıvama gelen krem şantinin içerisine, suyunu süzdüğünüz labneyi ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Çırpma işlemi bittikten sonra, dolaptan bisküvileri alıp üzerine kremanızı dökün ve düzleştirin.

Tatlınızı dolaba koyun ve 1 gece buzdolabında bekletin.

Sosu için; uygun bir tencereye frambuaz, toz şeker ve suyu alın ve bu şekilde 1 saat kadar buzdolabında bekletin.

Süre sonunda tencereyi ocağa alın ve üzerine su ile çözdürdüğünüz nişastayı ilave edin. Frambuazlar yumuşayana kadar pişirin.

Frambuazlar güzel bir şekilde yumuşadıktan sonra, blenderdan geçirin ve püre haline getirin.

Sosumuz birkaç dakika daha kaynadıktan sonra, ocağınızın altını kapatın ve tamamen sıcaklığı çıkana kadar bekletin.

Sonrasında tatlınızı dolaptan alın ve sosunuzu üzerine eşit bir şekilde yayın.

En az 3 saat kadar dolapta beklettiğiniz cheesecakekinizi, dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartın.

Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimlediğiniz cheesecakekiniz servise hazır.